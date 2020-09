Lihuén Centro Equinoterapias: Promueve encuesta

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy. Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta. Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.Sugerencia: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.