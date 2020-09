Declaran de interés sanitario el aceite de Cannabis de uso medicinal

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Vivirán momentos tormentosos con tu pareja ya que viejos fantasmas la acosaran hoy. Necesitarás replantearte algunas cuestiones. Ya no te comunicas con tu pareja, la falta de tiempo y los horarios están destruyendo tu relación. Dedícale más tiempo. No busques métodos complicados y no comprobados para hacer tu trabajo más llevadero. Apégate a lo seguro y laborioso.Sugerencia: Las buenas vibraciones que emanas, si eres totalmente positivo, harán efecto en tu entorno y predispondrán mejor a los que te rodean.