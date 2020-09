Red Cloacal continúa creciendo

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Tu juicio se verá seriamente afectado por las palabras de los que te rodean. No tomes determinaciones apresuradas. No temas arriesgarte a la conquista de aquello que deseas. No puedes dejar que la inseguridad logre vencerte. No caigas en las tretas de tus pares laborales para socavar tu cargo. Dedícate a hacer tu trabajo y obvia sus comentarios.Sugerencia: Día apropiado para realizar todo tipo de reparaciones en el hogar. Esto te permitirá alcanzar una mayor armonía en el revirtiendo actitudes negativas.