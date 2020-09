Incorporaran a red de iluminación, artefactos tecnología LED

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Te sentirás profundamente inseguro al iniciarte en ciertas actividades laborales. Mantente alerta para no cometer equivocaciones. Día indicado para realizar aquella conquista que por tanto tiempo has ideado hasta en el más ínfimo detalle. No dudes. Enfrentarás difíciles decisiones a tomar el día de hoy en lo laboral. Busca poner en la balanza los factores de estas.Sugerencia: No puedes dejar que los miedos te consuman. Para poder superarlos debes racionalizarlos y canalizar tus energías en buscarles una solución.