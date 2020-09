CA.FA Distribuciones abre sus puertas 29 septiembre

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

No temas actuar como niño y disfruta de tus alegrías sin ningún pudor o remordimiento. Vientos renovados soplarán en tu dirección. Que el esfuerzo de llevar la pareja adelante no recaiga sólo en ti. Día favorable para iniciar diálogos en la pareja. No podrás explotar al máximo tus oportunidades venideras debido a preocupaciones familiares que tendrán tu cabeza dispersa.Sugerencia: Que tu exceso de confianza no te ciegue a ver tus propias falencias y errores. Esto conduce al estancamiento personal y le pone fin al crecimiento.