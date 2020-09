Campamento Aguapey, acondicionan el camping

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Te sentirás algo fatigado en cuestiones profesionales, y con ciertos sentimientos perturbadores aflorando. No te preocupes, pasará. Las dudas se instauran en una relación personal y la ansiedad te pone impaciente. No descargues esa ansiedad en un inocente. Las finanzas mejorarán notablemente y se aliviará el delicado panorama, porque obtendrás ayuda en el momento oportuno.Sugerencia: No ignores tus cuidados y esfuerzos, defiéndete, considérate merecedor de lo que logras día a día y dedícate a disfrutar de tus logros.