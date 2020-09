Se abrió la inscripción para ingresar a la Policía de Corrientes

La Policía de Corrientes hace saber a la población en general quea partir de hoy 28 de Septiembre y hasta el 14-Octubre-2020 inclusive, se halla abierta al “VI° Curso de Aspirante a Cabo de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, destinado exclusivamente para quienes estén incorporados en alguna Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional, por el término de 24 meses como mínimo de cumplimiento EN SERVICIO ACTIVO al momento de la inscripción. No se tomara como antigüedad el periodo de cursado de formación. Con los siguientes requisitos: * Tener aprobado estudios de Nivel Secundario y/o Polimodal con Título y Analítico. * No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. * No presentar cuadros clínicos de afección orgánica en actividad, enfermedades o deficiencias, incapacidades físicas, tratamientos médicos y quicios profilácticos, no ser trasplantado, con ablación de órganos, pérdida o ausencia de órganos vitales, operaciones quirúrgicas que comprometan el normal desarrollo de las actividades de formación, ni trastornos mentales neurológicos, debiendo declarar cualquier otro antecedente relacionado con su salud psico-física. * Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino). * Poseer una relación peso talla, con respecto al que indica el peso corporal (IMC) que no

exceda el valor de 29 (hasta 29 inclusive). * Responder al perfil que la institución policial fija en lo que atañe al espíritu policial y

sentido de pertenencia, estar adecuadamente formado para el ejercicio responsable de la

profesión que elige, preparado para ejercer la autoridad conferida por el Estado de manera

sistema y disciplinada, dando respuestas de manera eficaz y efectiva para la resolución de las

situaciones de intervención, obrando como un profesional crítico y reflexivo del entorno y de

su propia práctica, capaz de identificar las necesidades operativas en su contexto de

inserción. * Poseer APTITUD y APROBAR todos los exámenes. * No registrar antecedentes judiciales, debidamente Certificado por el Registro Nacional de

Reincidencia y por la Institución Policial Jurisdiccional donde se encuentra prestando

servicio. * No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento de los

exámenes de admisión, al ingreso ni estando incorporada. * No Poseer ningún beneficio remunerativo, durante el periodo de estar incorporado. 1. Inscripción: Deberá completar el formulario de inscripción, que obra en la página web habilitada para tal efecto, con los siguientes datos, ajustándose al patrón de carga para acceder: Apellido_Nombre_Nombre

a. Apellido y Nombre/s.

b. D.N.I. Nº

c. Fecha de Nacimiento

d. Edad

e. Institución donde presta servicio.

f. Antigüedad en la Institución.

g. Teléfono de Contacto Particular

h. Correo electrónico.

i. Adjuntar en formato PDF ambos lados del Documento Nacional de Identidad.

j. Adjuntar en formato PDF del Título y Analítico del Nivel Secundario. 2. Etapas de Admisión: 1. Inscripción, 2. Presentación de las documentaciones. 3. Evaluación Médica-Psicofísica. 4. Evaluación Intelectual. 5. Evaluación Psicotécnica. 6. Evaluación de Exigencias Físicas y de Capacidades Motoras (Destrezas y Técnicas). 7. Entrevista Personal. 8. Incorporación. Las fechas de cada etapas se dará a conocer oportunamente a medidas que vayan superando las distintas instancias.

3. Numero de Contacto: Instituto Superior de Formación Policial fijo 3794 424917 móvil 3794 502857. Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral” 3794 950981.





