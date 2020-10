Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Julio Andisco y Juana Vega

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Finalmente encararás acciones de cambio en la pareja durante la jornada de hoy. Esto traerá aires de renovación a la relación. Eventos de tu pasado saldrán a relucirse durante el día de hoy. Esto provocará miradas extrañas y algunas peleas. La clave para poder abarcar todas las responsabilidades esta en la organización. Invierte un poco de tiempo en ella.Sugerencia: No niegues tus errores, aprende a enorgullecerte de ellos, pues estos muestran cuanto has aprendido. Asegúrate de no darles cabida nuevamente.